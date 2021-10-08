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пятница, 08 октября 2021 11:48

"Возможно, Малиновский демонстративно при всей команде послал Петракова?" - Санжар

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&quot;Возможно, Малиновский демонстративно при всей команде послал Петракова?&quot; - Санжар
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Причиной конфликта между тренером сборной Украины Александром Петраковым и полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским могла стать несдержанность последнего.

Бывший тренер "Карпат" и "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал ситуацию.

"Мне сложно судить, кто должен сделать первый шаг, ведь я не знаю всех подробностей. Между ними должен состояться разговор и в этом диалоге они должны решить все разногласия. Найти правильные слова - это тоже работа тренера.

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Я не думаю, что Малиновский ведет себя как-то по-хамски. Он - профессионал и адекватный человек. Должен адекватно воспринимать все решения тренера. Но я не знаю, что там на самом деле произошло. Возможно, Малиновский демонстративно при всей команде послал тренера. Тогда на месте Петракова я бы с ним не разговаривал вообще. В этом случае ни одного места для компромисса нет. Тогда его нужно показательно отстранить от команды. Если не было таких вещей, тогда должна быть дипломатия, а если были - никаких разговоров.

Малиновский - классный игрок, но, наверное, тренеру команда дороже. Имя и авторитет наставника всегда должны быть на уровне. Петраков только начал работать. Ему еще нужно утвердиться перед ребятами. Они вместе должны пройти какой-то путь, чтобы между ними завязались отношения. Малиновский сборной нужен, конечно. Он мог бы помочь. У него есть прекрасные игровые качества, он хорошо играет в топ-чемпионате, получает высокие оценки. Однако нужно понимать истинную причину невызова Руслана", - цитирует Санжара FanDay.

Руслан Малиновский был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. Новый наставник сборной Александр Петраков не вызывал его на матчи сборной в октябре.
9 октября Украина сыграет в гостях против финнов, а за три дня будет принимать боснийцев.

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