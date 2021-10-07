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пятница, 08 октября 2021 06:11

Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии

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Как сборная Украины готовится к мачту против Финляндии
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины по футболу провела последнюю тренировку в Киеве перед вылетом в Хельсинки на матч против финнов.

Сборная провела тренировку на стадионе имени Банникова. Игроки провели разминку, послушали наставления от наставника команды Александра Петракова, поиграли в квадрат.

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7 октября сборная вылетит в Финляндию, где продолжит подготовку к игре.

Матч Финляндия - Украина состоится 9 октября в Хельсинки. Начало игры в 19:00. Онлайн-трансляцию и отчет о матче читайте на нашем сайте. В другом мачте боснийцы в гостях сыграют против Казахстана.

Сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице опережая финнов по дополнительным показателям. Лидирует в группе Франции, опережает ближайшего преследователя на семь очков.

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