Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Александр Шовковский в серии пенальти парировал два удара. Фото Рейтер

Сегодня сборная Украины в Лиге Наций сыграет против сборной Швейцарии во Львове. Команды уже встречались в 2006 году в 1/8 финала Кубка мира.



В июне 2006 года сборная Украины играла матч 1/8 финала Кубка мира против сборной Швейцарии. Матч закончился ничьей - 0:0. В серии пенальти более меткими были украинцы. Наши забили трижды, а Швейцария - ни одного.

Кубок мира сборная Украины начала с сокрушительного поражения от Испании - 0:4. Как впоследствии признался тренер Олег Блохин, после игры он поссорился с президентом ФФУ Григорием Суркисом и начал паковать чемоданы. Однако до отъезда дело не дошло.

В следующем матче Украина отыгралась на Саудовской Аравии, разгромив ее с тем же счетом - 4:0.

В решающей игре против Туниса Андрей Шевченко реализовал пенальти и Украины победила - 1:0.

Как впоследствии признался тренер Олег Блохин, после игры он поссорился с президентом ФФУ Григорием Суркисом и начал паковать чемоданы

В группе G первое место неожиданно заняла сборная Швейцарии, которая опередила французов. Именно против Швейцарии нам выпало играть.

Первый опасный момент в игре создали швейцарцы. Тимощук обрезался на своей половине поля, Викки пробил в ближнюю девятку, но Шовковский вытащил мяч. Украина ответила ударом в перекладину после выполнения Калиниченко штрафного. Шевченко опередил опекунов, но мяч ударился в каркас ворот.

Швейцария имела еще лучшую возможность. После штрафного в исполнении Фрая мяч потряс крестовину ворот.

Далее команды играли осторожно. До локальных угроз дело доходило редко. Украина могла претендовать на пенальти на 84 минуте после нарушения на Воронине, а Швейцария - на 116, когда упал Штреллер.

Дело дошло до серии пенальти. Олег Блохин не выдержал напряжения и ушел в раздевалку. Он не видел, как Шевченко не сумел переиграть голкипера Паскаля. Однако Шовковский пошел дальше. Он парировал два удара, а еще в одном случае игрок Швейцарии не попал в ворота. Зато Ребров, Милевский (забил паненку) и Гусев были точны.

Украина победила в серии пенальти - 3:0 и впервые в истории вышла в четвертьфинал Кубка мира. Уже там наши уступили будущим чемпионам - сборной Италии - 0:3.

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Это будет третья встреча Украина и Швейцарии. Еще одна в 2010 году в Женеве тоже завершилась вничью - 2:2