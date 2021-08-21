Сборная Украины стала чемпионом мира по шашках

Юрий Аникеев добавил к личной медали командную награду. Facebook. Юрій Аникеев

Мужская сборная Украины завоевала золотые медали на командном чемпионате мира 2021 по шашкам-64 в формате быстрой игры.

Об этом информирует Sport.ua.

Соревнования проходили в регионе Каппадокия в Турции 20 августа. Контроль времени был следующим: 8 минут на партию + 4 секунды за каждый ход. За украинскую команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Украинцы обошли сразу пять сборных России (!), сформированных по принципу деления страны на федеральные округа. Россия имеет такое право как лидирующая страна в этом виде спорта. Несмотря на обилие у соперников гроссмейстеров высочайшего класса, украинцы не стушевались, обыграли три российские команды (5:1, 5:1, 4:2) и сыграли вничью (3:3, 3:3) еще с двумя сборными этой страны. Этого оказалось достаточно, чтобы завоевать золотые медали с отличным результатом – 16 очков из 18 возможных.

Женская сборная Украины, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая игра) завоевала серебряные медали. Здесь же, в Турции, 21 августа у мужчин и женщин состоится командный турнир ЧМ-2021 в формате блиц-игры.

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Несколькими днями ранее Юрий Аникеев выиграл индивидуальный чемпионат Европы 2021 по шашкам-64 (с классическим контролем времени). Кроме того, Аникеев завоевал бронзу в быстрой программе, а Феликс Шепель получил серебряную награду в молниеносной игре.