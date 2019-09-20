Сборная Украины Шевченко играет в один из лучших футболу в Европе

Игорь Йовичевич бывший футболист мадридского "Реала", японской "Иокогаме", китайском "Шэньян Дунцзинь", французского "Меца" и даже за бразильский "Гуарани". Работал тренером в системе "Карпат", где смог вывести в первую команду ряд талантливых игроков в том числе Марьяна Шведа. Сейчас работает в системе загребского "Динамо", где работает с молодежными командами.

Gazeta.ua пообщалась с Йовичевич об успехе сборной Хорватии на Кубке мира, доверие к молодым тренеров и футболистов, а также его успехи в Хорватии.

- Господин, Игорь! Вы следите за украинским футболом вообще и "Карпатами" в частности, где вы работали 2 сезона?

-Когда работаешь в таком большом, требовательном клубе, как "Динамо" Загреб, всю свою концентрацию, все свое желание уделяешь работе. От этого даже страдает семья. Конечно, время от времени слежу за украинским чемпионом, в курсе дел, что происходит в УПЛ. Читаю украинскую прессу, обсужу футбольные моменты с друзьями, которые живут в Украине, но не так глубоко и содержательно, как это было во времена, когда я только оставил "Карпаты".

- Сборная Украины уверенно выиграла свою группу в Лиге нации, а теперь не менее уверенно возглавляет группу отбора к Евро 2020.Вы с Андреем Шевченко вместе учились на тренерских курсах. Стало ли это для Вас неожиданным такой прорыв Украины?

-В интервью хорватским, испанским медиа всегда говорил, что у Шевченко есть большой тренерский потенциал. У него есть тренерская харизма, много идей. Он имеет квалифицированный тренерский штаб, который делает Шевченко еще больше грамотным тактически тренером. Сейчас сборная Украины показывает один из лучших футболу в Европе.

Отдельно очень рад за Игоря Пластуна, который был капитаном "Карпат" в время моей работы, а сейчас получает вызовы в сборную Украины.

Шевченко имеет большой тренерский потенциал



- Благодаря почему Шевченко удалось построить такую ​​сильную сборную?

- Я думаю, что тренерская идея на первом месте. Шевченко имеет хорошее представление того, какой он хочет видеть в сборную. В свое время, (в роли футболиста) Шевченко имел опыт работы с очень сильными тренерами. Приобрел много идей, выкристаллизовал свое видение футбола. Все это зародилось у него в голове, а со временем перешел в тренерскую работу. Тренерский штаб помогает реализовать идеи Шевченко на футбольном поле.

Автор: Фото Игора Йовичевича

-Хорватия не имеет самый сильных футболистов в Мире, но прошлым летом была в шаге от победы на Кубке мира. Благодаря чему удалось достичь такого успеха?

-Хорватия не является второй командой в мире за игроками, но Хорватии является первой командой в мира по духу, по атмосфере внутри команды. Я думаю, что важным фактором удачного выступления в России именно командный дух, умение выжать из себя максимум в каждом матче, каждом эпизоде. Не важно, это Модрич, или другой игрок. Особенно, в стрессовых условиях, когда не все получается на поле, есть ошибки в отдельных игроков, партнер готов всегда подстраховать. Собственно в этом и есть хорватский дух. Победы добавили игрокам уверенности в собственных силах. Выигрыш в Аргентин (3: 0 в группе на Кубке мира) стал переломным для хорватов, помог поверить в свои силы окончательно. После этого у меня уже не бул сомнение, что сборная в России выступит успешно.

Победа над Аргентиной позволила поверить в успех на Кубке мира

Хорватия шла к этому 20 лет. С момента поколения Шукер, Бабана, Просинечки и других. Почти одни и те же игроки играли 2 и 4 года назад. Все это опыт. На Евро 2016 немного не повезло. Хотя матч против Португалии был равным. Могли и во Франции дойти до финала. Уже в России средний уровень игроков был 28 лет. Это оптимальный возраст для достижения успеха в футболе.



- В Хорватии футбол работает на экспорт. Местные клубы воспитывают футболистов и затем продают их за хорошие деньги в более сильных чемпионатов. Как удалось наладить этот процесс?

- Футболисты уже имеют таланты от рождения. Затем переходят в структуру профессиональных клубов, где работают с тренерами, которые имеют возможность стажироваться в лучших европейских клубах разных по стилю клубах, чтобы быть готовым ко всем сегментам игры. Если хотят построить контратакующую игру команды - едут в Германию или в Клоппа в "Ливерпуль", где принимают нужные навыки. Если нужно учиться позиционном футболу - нужно ехать Испанию. В Хорватии инвестируют в знания тренеров немалые деньги.

Автор: Фото Игора Йовичевича С своими воспитанниками

Затем полученные знания нужно перенести в профессионально футболиста. В первую очередь, он должен понимать, что без культуры работы, воспитания личности он не сможет добиться успеха. Тренер должен быть также педагогом. Потому что выигрывают турниры именно личные. Футболист должен победить сначала себя. Наверное, здесь кроется ключ успеха хорватского футбола.



- В "Динамо" в свое время играли Вукоевич, Лука, Саблич, Краньчар. Сейчас Пиварич. В "Шахтере" легендой стал Срна, след оставил Плетикоса. Но последние годы переходы хорватов в украинских клуба прекратился. Этот вопрос исключено финансов?

- После серебра на Кубке мира в России ни один из игроков сборной не изменил клуб. Вот только сейчас Ребич перешел в "Милан" из "Айнтрахта". Поэтому здесь многое зависит от поколения игроков, футбольной судьбы.

Украинская лига была 6-7 в Европе. Конечно, футболистам хотелось играть в сильном чемпионате, что позволяло играть за сборную или быть кандидатом. Кроме того, что финансовые условия были хорошие. Сейчас же ситуация изменилась.

Рынок футбольный существенно вырос. Украинские клубы работают в других направлениях. Это все нормально. Уровень Тайсона, Коноплянки, Цыганков - большой. Не каждый игрок с ними может конкурировать.

Автор: Фото Игора Йовичевича После победы

- Работая в "Карпатах" Вам удалось поднять целую плеяду молодых футболистов в первую команду. Швед Кравец, Костевич и другие потом перешли к европейским клубе за хорошие деньги. Сейчас в Украине много говорят о том, что нужно воспитывать собственных молодых игроков, но пока не очень получается. В чем здесь проблема?

- Молодой игрок должен понять культуру клуба за который играет, культуру региона в котором живее, должен понимать, какую футболку он носит, который герб у него не груди. Это все не должно быть пустыми словами. Зрителям и болельщикам всегда нравилось, когда именно местные футболисты играют за команду. Именно на такой казалось бы простых аксиомах должно строиться воспитание собственной молодежи. Те же Карпаты достигли успеха в 1969 году получив Кубок СССР опираясь на собственных игроков.

Тренер не должен бояться за собственную шкуру. Дай возможность молодому игроку ошибаться, чтобы он вырос. Не думай, что тебя уволят через два матчах. Когда ты уверен в свхи игроках, сами футболисты это чувствуют и быстрее прогрессируют.

Тренер не должен бояться за свою шкуру

Также важным является сочетание молодых игроков и уже опытных. За время моей работы в "Карпатах" играли Худобяк, Пластун, Голодюк. Они помогали молодым футболистам на поле в плане опыта, стали одним целым на поле. Я рад до сих пор теми "Карпатами".

Автор: Фото Игора Йовичевича

- Сборная Украины стала обладателем молодежного Кубка мира в Польше. С тех пор прошло только 3 месяца, но только единицы из тех футболистов имеют стабильную игровую практику на уровне взрослых клубов. Как не потерять этих игроков?

- Здесь можно провести параллели в хорватским футболом. Талантливые футболисты (особенно лидеры молодежных и юношеских сборных) уже играют в основных составах взрослых клубов в чемпионе Хорватии. Это дает игрокам большой опыт. Без этого добиться роста, прогресса, перехода во взрослый футбол - крайне трудно. Должно быть доверие.

"Динамо" Загреб не может доверять только молодыми футболистам. Потому что команда должна играть в Лиге чемпионов. Тренер команды Ненад Белица комбинирует молодых игроков (которые играют за юношеские и молодежные сборной) с более опытными.

- Какова Ваша роль в системе "Динамо" Загреб?

Я работаю с двумя командами. В Первой лиге с "Динамо" -2, в Юношеской Лиге чемпионов с Ю-19. В прошлом сезоне с Ю -23 мы проиграли финал престижного турнира этой возрастной группы "International Cup" в Лондоне "Баварии" 2: 0 (перед этим победили "Порту", ​​"Тоттенхэм", "Саутгемптон"). В Юношеской Лиге чемпионов были в шаге от полуфинала. Побеждали "Челси" 2: 0, но не смогли удержать результат и проиграли по пенальти. Главное для меня, что сразу 7 из моих команд подписали профессиональные контракты с первой командой "Динамо" Загреб.

- На молодежном уровне должна стоять на первом месте результат, все-таки игроки должны получать необходимый опыт?

-В общем, говорят, что развитие молодого игрока должно быть на первом месте. Потому что молодежный футбол -это только возможность попасть во взрослый. Но на самом деле, так не получается. Нужно развивать футболиста за результат. Если нет стрессовых ситуациях - не являться и результатов. Игрок должен учиться проявлять себя в сложных ситуациях. Не только матчах, но и тренировках игроки должны пытаться быть первыми, в каждой праве. Только там можно воспитать сильного игрока.

Автор: Фото Игора Йовичевича Йовичевич берет участите в пробежке а равных с футболистами



- Бывший футболист и уже скаут "Динамо" Огнен Вукоевич стал тренером Ю -20. На сколько это сильный в перспективе тренер?

- Огнен очень хорошо себя проявил в работе в сборной Хорватии, где был одним из скаутов Злтако Далича, который изучал соперников. Хорватия всегда была готова к сильным и слабым сторонам соперника.

Вукоевич - молодой тренер, который только начал. Он имеет большое желание прогрессировать. Первый шаг очень важен для тренера. Работа с юношеской сборной большая возможность проявить себя.

- В 3 раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" Загреб играло против "Ференцвароша" Сергея Реброва. В Хорватии игра завершилась сенсационной ничьей 1: 1, но уже в Будапеште "Динамо" разгромило соперника 4: 0. Как Вы оцените Сергея Реброва как тренера?

- Когда я работал в "Карпатах" играть против "Динамо" Сергея Реброва было очень трудно в тактическом плане. Игроки киевлян постоянно размещались между линиями Он видит все мелочи на футбольном поле. Очень требовательный тренер к своим игрокам. После игр против команды Реброва я всегда был измученный, потому что нужно было искать решение, как противодействовать ему. Тот опыт дал мне очень много в плане развития. Приятно было его было видеть в Загребе. Мы пообщались. Я думаю, что уже можно смело утверждать, что Ребров - тренер который состоялся.

Многому научился играя против "Динамо" Реброва



- Дарио Срна завершил карьеру и стал одним из помощников Луиша кадра в "Шахтере", которые перспективы у него стать самостоятельным тренером?

Я убежден в том, что с Дарио получится хороший тренер. Он как Шевченко имеет собственные идеи, харизму и собственное мнение. Пытается учиться, развиваться. Имеет все, что реализоваться в этой профессии.

- Весомым проблемой для украинского футбола есть тренеры. Поколение специалистов 90 лет уже отошло. Уходит поколение тех, кто работал в 2000-х. На смену их почти никого нет. Владельцы клубов не очень спешат доверять молодым тренерам.

- В "Барселоне" доверили Гвардиоле, которые до этого работал только со второй командой один сезон в Третьей лиге, а он уже в первом сезоне выиграл 6 трофеев. Был при этом неопытным. Моуриньйо выигрывал свои трофеи когда был неопытным тренером. За последние годы у него побед не так уж и много. Все сегодняшние опытные тренеры выигрывали свои трофеи, когда были не искушенными. Поэтому стоит, конечно, доверять молодым тренерам.

Здесь многое зависит от владельца клуба. В свое время мне поверил владелец клуба Петр Петрович Дыминский и спортивный директор Игорь Михайлович Дедишин. За что я им до сих пор благодарен.

Автор: Фото Игора Йовичевич Семья Йовичевича

-Ваш воспитанник Швед не смог задержаться в "Севильи". Сейчас проигрывает конкуренцию в "Селтике". Вы верите, что Марьян будет на главных ролях в сборной Украины?

- Швед был очень молодым, когда переехал в Испанию. Не хватило зрелости. Испанский язык был преградой. Понимал, что говорят, но сам не мог почти ничего говорить. Марьян - мясной парень, немного интроверт. Поэтому ему было трудно среди испанцев которые больше открыты. Сейчас он уже совсем другой человек. Я уверен, что Швед о себе еще заставит говорить в составе сборной Украины. Я это понял сразу, только когда его увидел в молодежных командах "Карпат.

Швед будет играть в сборной Украины



-К сожалению, украинские футболисты очень трудно адаптируются в Европе. Есть примеры Малиновского, Зинченко, Яремчука. Этого не так много учитывая сколько игроков едет в Европу. Это проблема ментальности?

-Я думаю, что это все индивидуально. Здесь важно на сколько игрок готов преодолеть сложные моменты в карьере, бороться за свое место сжав зубы.

Украинский футбол полный талантливых футболистов. Подтверждение этого выигрыш сборной Ю -20 Кубке мира. Конкуренция за место в составе очень велика в каждой взрослой европейской команде. Если проводишь тренировки, как матч, а матч, как последний в жизни -Можешь достичь успеха. Если хочешь достичь вершины, или там остаться - должен придерживаться такой философии. Есть пример Зинченко, который смог преодолеть проблемы и стать основным игроком "Манчестер Сити".

- В Лиге чемпионов жребий свел "Динамо" Загреб и "Шахтер". Чего Вы ожидаете от матчей между чемпионатами Украины и Хорватии?

- Прежде всего, интересных игр. Думает, что "горнякам" будет не просто противодействовать команде показала себя и организованной, жесткой командой под руководством Ненад Белица. "Динамо" Загреб прошлого сезона получил хороший опыт в еврокубках. Команда стала еще сильнее. Полузащитник Данные Олмо уже сейчас имеет предложения на 30-40 миллионов от других клубов. Сильный другой полузащитник Эмер Гояк.

- Конечно, что "Манчестер Сити" является фаворитом не только группу, но и вообще одним из фаворитов Лиги чемпионов. Как Вы расцениваете шансы Загреба в борьбе за 2 место с "Шахтером" и "Аталанта"?

"Шахтер" является "Шахтер". Сейчас приобрели Коноплянку. Здесь на лицо желание играть в комбинационный футбол. "Аталанта" мне в прошлом сезоне очень понравилась, играла в очень хороший футбол, неприятный для соперника. Нужно адаптироваться к построению игры команды Гасперини. В этом сезоне пока не так хорошо они играют. "Динамо" Загреб играет через компактность, дисциплину и контратаку. Поэтому каждая из соперников имеет свои сильные и слабые стороны, свое футбольное лицо. Поэтому интересно будет смотреть не только на матчи Лиги чемпионов, но и противостояние стилей.

Думаю, что все три команды будут бороться за плей -офф. Причем "Динамо" не нужно здесь считать аутсайдером. Без боя ни одного очка они не отдадут.

"Динамо" Загреб хочет занять 2 место в группе



- Какие у Вас тренерские амбиции? Может так случиться, что Вы вернуться работать снова в Украине?

Я всегда мечта работать в "Динамо" Загреб. Это для меня родной клуб. Я очень рад. Что такая возможность появилась. Полученный опыт в Хорватии сделал из меня сильного тренера, чем я был до этого. Пока не знаю, как будет дальше. Я доволен, клуб тоже доволен.

Украина - второй дом для меня. У меня здесь осталось много друзей. Поэтому не стоит исключать, что однажды я снова буду работать в украинских командах.

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В первом туре Лиги чемпионов "Динамо" Загреб победило "Аталанту" 4: 0. А в Юношеской Лиге чемпионов команда Йовичевич победила итальянцев со счетом 1: 0. Следующий матч сыграют против "Манчестер Сити" в Англии.