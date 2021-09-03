Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

4 сентября сборная Украины будет принимать Францию в матче отбора к Кубку мира.
В первом матче в Париже команды не смогли выявить сильнейшего - 1:1.
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В середине первого тайма Антуан Гризманн красивым ударом в девятку открыл счет в матче.
В середине второго тайма капитан "Динамо" Сергей Сидорчук сравнял счет в матче. Украинцам помог рикошет.
Команда Андрея Шевченко смогла удержать ничейный счет и отбиться от атак хозяев в конце матча.
Матч Украина - Франция начнется в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице Украины занимает второе место, отставая от Франции на четыре очка.
В последнем матче команда Александр Петракова не смогла победить Казахстан - 2:2.
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