Сборная Украины сенсационно сыграла вничью с Францией

Сергей Сидорчук уже почти 10 лет выступает за "Динамо". Фото: УАФ

4 сентября сборная Украины будет принимать Францию ​​в матче отбора к Кубку мира.

В первом матче в Париже команды не смогли выявить сильнейшего - 1:1.

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В середине первого тайма Антуан Гризманн красивым ударом в девятку открыл счет в матче.

В середине второго тайма капитан "Динамо" Сергей Сидорчук сравнял счет в матче. Украинцам помог рикошет.

Команда Андрея Шевченко смогла удержать ничейный счет и отбиться от атак хозяев в конце матча.

Матч Украина - Франция начнется в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В турнирной таблице Украины занимает второе место, отставая от Франции на четыре очка. В последнем матче команда Александр Петракова не смогла победить Казахстан - 2:2.