Сборная Украины потеряла защитника из-за тяжелой травмы

Тарас Качараба имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины потеряла на длительный срок защитника пражской "Славии" 26-летнего Тараса Качарабу.

В матче первого тура Лиги конференций против "Униона" защитник получил травму, сообщает "Футбол 24".

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В начале второго тайма Качараба столкнулся с соперником, в результате чего получил перелом скуловой дуги.

Украинец не смог покинуть поле собственными силами - защитника вынесли на носилках. Качараба пропустит от четырех до шести недель. Таким образом защитник пропустит октябрьские матчи сборной Украины.

Тарас Качараба дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против "Чехии".

В текущем сезоне защитник провел семь матчей за "Славию", в которых отметился забитым голом. Сборная Украины 9 октября сыграет в матче отбора к Кубку мира против Финляндии.