Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы по гандболу

Сборная Украины проигрывает фаворитам. Фото: ФГУ

Мужская сборная Украины по гандболу проиграла второй матч на чемпионате Европы.

На этот раз обидчиками наших соотечественников стали французы, которых считают одними из фаворитов турнира.

Встреча завершилась со счётом 23:36.

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Но у украинцев есть шансы пробиться в следующий раунд. Для этого нужно победить Хорватию в 3-м туре с наибольшим счетом.

Сейчас Украина занимает последнее место в группе, потерпев два поражения.

Для мужской сборной Украины это седьмое выступление на чемпионатах Европы за время независимости. До сих пор нашей команде не удавалось попасть даже в десятку лучших команд в итоговой классификации.