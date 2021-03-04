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четверг, 04 марта 2021 20:16

Сборная Украины получила нового тренера

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Сборная Украины получила нового тренера
Вадим Шахтрайчук попытается улучшить результаты сборной Украины. Фото: ХСПОРТ.

46-летний Вадим Шахрайчук стал новым наставником сборной Украины по хоккею.

Совет Федерации хоккея Украины единогласно поддержала кандидатуру Шахрайчука на должность, сообщает ФХУ.

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В тренерский штаб сборной также войдет Константин Симчук.

Последним местом работы Шахрайчука был румынской "Дунария Галете". Также наставник работал в КХЛ и возглавлял киевский "Дженералз". Симчук занимает должность руководителя академии "Сокола".

Предыдущий наставник сборной Сергей Витер был отправлен в отставку в конце 2020 году из провала квалификации на Олимпийские игры.

Вадим Шахрайчук имеет богатую биографию игрока. Он выступал в Казахстане, России, Германии. Завершил профессиональные выступления в 2013 году. Константин Симчук играл в США, России и Украине.

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