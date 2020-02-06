Сборная Украины поедет в Россию на соревнования по художественной гимнастике

Ева Мелащук будет представлять сборную Украины в Москве. Фото: с отрытых источников

Сборная Украины по художественной гимнастике примет участие в соревнованиях "Гран-при Москва 2020".

Соревнования будут проводиться в многоборье, групповых и индивидуальных программах. В этих рамках пройдет Кубок чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.

Украину будут представлять две спортсменки - Ева Мелащук и Кристина Пограничная, информирует Instagram сборной Украины.

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Международный турнир по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2020" проведут в России 7-9 февраля.