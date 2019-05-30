Сборная Украины победила команду из Первой лиги в товарищеской игре

Роман Яремчук отметился дублем в вратарь "Днепра-1". Фото: П.Кубанов

Сборная Украины провела спарринг с "СК Днепр-1" в рамках подготовки к матчам отбора на Евро-2020, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Украины. В составе команды Андрея Шевченко вышли сборники-легионеры и представители молодежки.

В первом тайме счет открыл нападающий "Гента" Роман Яремчук. Во второй половине встречи Яремчук после передачи Марьяна Шведа оформил дубль.

"Днепру-1" удалось отыграть один мяч, автором которого стал Сергей Панасенко.

Украина — СК Днепр-1 — 2:1 (1:0)

Украина: Билык, В. Кравец, Пластун, Прокопчук, Петряк (77, Милованов), Малиновский (46, Козак), Зинченко, Безус, Коноплянка, Швед , Яремчук.

Голы: Яремчук (14, 57) — Панасенко (82).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко избрали председателем комитета УЕФА

В рамках 3 и 4 туров квалификации на Евро-2020 сборная Украины проведет матчи с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) соответственно. После 2 туров желто-синие возглавляют свою группу с 4 очками.