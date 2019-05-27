Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Просмотров: 774
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1098
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 2862
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3888
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3798
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
8
8
8
7
7
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Видео
Все видео
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы
Бавария оформила "золотой дубль"
Бавария оформила "золотой дубль"
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Просмотров: 774
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 567
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6156
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2952
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 252
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
понедельник, 27 мая 2019 20:55

Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше

1 Комментировать
Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше
Динамовец Денис Попов отметился двумя голами в двух стартовых матчах на Кубке мира в Польше.

Во втором матче на молодежном Кубке мира в Польше сборная Украины минимально победила сверстников из Катара 1: 0

Александр Петраков поставил тот же состав, что играл три дня назад против США. За три дня игрокам нужно было восстановить свои физические кондиции после тяжелой предыдущей игры. Сложилось впечатление, что не все игроки смогли подойти к матчу в 100% готовности к игре. Использовать успешно прессинг команде Петракова так и не удалось в течение игры. Неудивительно, что в перерыве был заменен один из лидеров молодежной сборной Алексей Хахлев. Другой ведущий игрок Георгий Цитаишвили был заменен в начале второго тайма.

Другой ключевой момент заключался в том, что по стилю игры американцы и сборная Катара - совершенно разные команды. Если молодежная сборная США сама пытается играть в атакующий комбинационный футбол то сборная Катара просто таких возможностей нет. Самым Украинский нужно было играть первым номером, атаковать. Длинные передачи сегодня были совершенно не эффективными. Супряга никак не смог найти нужное пространство.

Сборной Украины не хватало свежести

Конечно, трудно было избежать недооценки соперника. Учитывая разгром Катара сборной Нигерии в первом матче 4: 0. Футболисты сборной Украины надеялись на легкую победу. Где-то думая о следующей игре против Нигерии, которая во многом будет решающей. Именно победитель группы получит более простого соперника на первой стадии плей -офф.

В общем, в первой половине матча игра проходила вообще без ворот. В лучшем случае соперника подходили к воротам друг друга. Лучший момент имел Хахлев, который после штрафного не попал в ворота буквально несколько сантиметров. Катар владел мячом, но без моментов у ворот Лунина. Наши быстрые атаки захлебывались в середине поля.

Понятно, что во второй половине игры нужно было увеличивать темп, команде скорости. Надеяться не только на ошибки соперника, но и самому играть в атаке больше агрессивно.

Начало первого тайма внушил определенный оптимизм. Украинцы начали играть более активно. В конце включились фланги, но запала хватило только на первые 10 минут. Далее игра пошла в привычном русле. В пользу Украинской пришло умение Дениса Попова играть на втором этаже у чужих ворот. Защитник молодежной команды славится не только надежной игрой у своих ворот, но и умением подключаться на стандартные положения у ворот соперника. В этом сезоне он дважды забивал в Юношеской Лиге чемпиов в ворота соперников "Динамо". В первой игре против США именно гол Попова после углового стал решающим. В игре против Катара Денис в первом тайме имел свой момент, но не смог полноценно добраться до мяча. На 60 минуте подача Цитаишвили казалось завершилась ничем, но после повторного навеса не оставил шансов голкиперу соперника.

Денис Попов - мастер игры на стандартах у чужих ворот


После забитого гола украинцы очень грамотно засушили игру. Катар так ни разу не приблизился к воротам Лунина контролируя мяч в середине поля. Наша сборная пыталась проводить быстрые атаки. Но игрокам, вышедшие на замену, явно не хватало сыгранности с партнерами. Кащук и Сикан более играли индивидуально, а не на команду.

Молодежный Чемпионат мира 2019. Группа D. Второй тур

Польша. Тихи. Стадион "Тихи"

Украина - Катар 1: 0

Украина U-20: Лунин - Конопля, Попов, Бондарь, Безкоровайный Корниенко, -Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (сикан, 73) Мусолитин - Супряга.

Гол: Попов 59

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря динамовским клубным связкам Украины победила США в стартовом матче молодежного Кубка мира

Молодежная сборная Украины в стартовых двух матчах одержала две победы над США и Катаром. Судьбу первого места в нашей группе решит следующий матч против сборной Нигерии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 241923
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 133421
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 79422
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 37768
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23193
Спорт
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
Звезды "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" сыграли матч легенд
 Просмотров: 153
Бывший тренер "Шахтера" возглавит греческий клуб
Бывший тренер "Шахтера" возглавит греческий клуб Просмотров: 261
Ведущий игрок "Челси" пропустит финал Лиги Европы
Ведущий игрок "Челси" пропустит финал Лиги Европы Просмотров: 198
Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии
Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии Просмотров: 63
Шевченко объяснил вызов Ярмоленко в сборную Украины
Шевченко объяснил вызов Ярмоленко в сборную Украины Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
Голосов: 735
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua