Сборная Украины одержала тяжелую победу над Катаром на молодежном Кубке мира в Польше

Динамовец Денис Попов отметился двумя голами в двух стартовых матчах на Кубке мира в Польше.

Во втором матче на молодежном Кубке мира в Польше сборная Украины минимально победила сверстников из Катара 1: 0

Александр Петраков поставил тот же состав, что играл три дня назад против США. За три дня игрокам нужно было восстановить свои физические кондиции после тяжелой предыдущей игры. Сложилось впечатление, что не все игроки смогли подойти к матчу в 100% готовности к игре. Использовать успешно прессинг команде Петракова так и не удалось в течение игры. Неудивительно, что в перерыве был заменен один из лидеров молодежной сборной Алексей Хахлев. Другой ведущий игрок Георгий Цитаишвили был заменен в начале второго тайма.

Другой ключевой момент заключался в том, что по стилю игры американцы и сборная Катара - совершенно разные команды. Если молодежная сборная США сама пытается играть в атакующий комбинационный футбол то сборная Катара просто таких возможностей нет. Самым Украинский нужно было играть первым номером, атаковать. Длинные передачи сегодня были совершенно не эффективными. Супряга никак не смог найти нужное пространство.

Сборной Украины не хватало свежести

Конечно, трудно было избежать недооценки соперника. Учитывая разгром Катара сборной Нигерии в первом матче 4: 0. Футболисты сборной Украины надеялись на легкую победу. Где-то думая о следующей игре против Нигерии, которая во многом будет решающей. Именно победитель группы получит более простого соперника на первой стадии плей -офф.

В общем, в первой половине матча игра проходила вообще без ворот. В лучшем случае соперника подходили к воротам друг друга. Лучший момент имел Хахлев, который после штрафного не попал в ворота буквально несколько сантиметров. Катар владел мячом, но без моментов у ворот Лунина. Наши быстрые атаки захлебывались в середине поля.

Понятно, что во второй половине игры нужно было увеличивать темп, команде скорости. Надеяться не только на ошибки соперника, но и самому играть в атаке больше агрессивно.

Начало первого тайма внушил определенный оптимизм. Украинцы начали играть более активно. В конце включились фланги, но запала хватило только на первые 10 минут. Далее игра пошла в привычном русле. В пользу Украинской пришло умение Дениса Попова играть на втором этаже у чужих ворот. Защитник молодежной команды славится не только надежной игрой у своих ворот, но и умением подключаться на стандартные положения у ворот соперника. В этом сезоне он дважды забивал в Юношеской Лиге чемпиов в ворота соперников "Динамо". В первой игре против США именно гол Попова после углового стал решающим. В игре против Катара Денис в первом тайме имел свой момент, но не смог полноценно добраться до мяча. На 60 минуте подача Цитаишвили казалось завершилась ничем, но после повторного навеса не оставил шансов голкиперу соперника.

Денис Попов - мастер игры на стандартах у чужих ворот



После забитого гола украинцы очень грамотно засушили игру. Катар так ни разу не приблизился к воротам Лунина контролируя мяч в середине поля. Наша сборная пыталась проводить быстрые атаки. Но игрокам, вышедшие на замену, явно не хватало сыгранности с партнерами. Кащук и Сикан более играли индивидуально, а не на команду.

Молодежный Чемпионат мира 2019. Группа D. Второй тур

Польша. Тихи. Стадион "Тихи"

Украина - Катар 1: 0

Украина U-20: Лунин - Конопля, Попов, Бондарь, Безкоровайный Корниенко, -Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (сикан, 73) Мусолитин - Супряга.

Гол: Попов 59

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Молодежная сборная Украины в стартовых двух матчах одержала две победы над США и Катаром. Судьбу первого места в нашей группе решит следующий матч против сборной Нигерии.