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понедельник, 21 июня 2021 15:42

Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии

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Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии
Сборная Украины никогда не играла вничью с Австрией. Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет свой третий матч на Евро-2020 в группе C против команды Австрии.

Ситуация в нашей группе сложилась следующим образом: Нидерланды после двух побед гарантировали себе первую строчку в таблице, а Северная Македония не может претендовать даже на третье место. Что нужно команде Андрея Шевченко для выхода в 1/8 финала?

Победа

Украина выходит из группы со второго места и попадает на победителя группы A (Италию).

Ничья

Чтобы сохранить за собой вторую строчку, достаточно будет не проиграть австрийцам. Четыре очка в трех матчах гарантируют команде Франко Фоды плей-офф за третье место.

Поражение

Здесь судьба Украины будет зависеть не только от минусовой разницы голов, а также решения в других группах, которые сформируют рейтинг лучших третьих команд. Четверо из шести счастливчиков получат путевку в плей-офф, где при благоприятных обстоятельствах нас могут ждать победители группы E (Словакия, Швеция, Испания, Польша) или F (Португалия, Франция, Германия, Венгрия).

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Ранее сборная Украины никогда не выходила из группы на Евро. В 2012 году мы выиграли один матч в группе, а в 2016 проиграли все встречи.

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