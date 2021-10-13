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среда, 13 октября 2021 13:25

Сборная не умеет играть на удержание счета – Грачев

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Сборная не умеет играть на удержание счета – Грачев
Виктор Грачев утверждает, что Украина никогда не могла удержать счет. Фото: Footballua.tv

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев проанализировал игру сборной Украины в ничейном матче (1:1) против Боснии и Герцеговины во Львове.

"Сложно надеяться на удержание счета, когда ты совсем не проводишь контратак, не заставляет соперника заботиться о защите своих ворот, - говорит Виктор Александрович. - Напряжение в защите обязательно приведет к ошибкам. В случаях с нашими командами можно смело утверждать, что в 70 процентах из 100 мы пропустим гол и потеряем преимущество. Потому что в зарубежных команд выходит стоять стеной в защите, а в наших - нет. Если в заключительном матче с Боснией нам нужна будет победа, увидите, как боснийцы будут защищаться".

Виктор Александрович удивляется быстрой усталости украинцев.

"Соперник летал в Казахстан, играл на поле с искусственным покрытием и не устал. А мы еле ноги передвигали. Ярмоленко устал уже до 50 минуты, но заменить его было некем. Вся опасность шла с его фланга. Когда начали уставать другие и пошли замены, стало понятно, что Украина больше сегодня не забьет".

Отдельно Грачев прокомментировал конфликт тренера с Русланом Малиновским.

"Я слабо представляю себе, что тренер Аргентины может заявить что-то вроде: "Месси не подходит под мою модель игры, и я его не буду вызывать". Или тренер Португалии не вызовет Криштиану Роналду. Зато у нас есть тренер, который позволяет себе не вызвать лучшего украинского легионера. Понятно, что Петраков отвечает должностью за такие решения. Но разве нам от этого легче? Вся страна знает, что Руслана надо возвращать, но ничего не может сделать. Понятно, что легионерами трудно. Потому что они работали с лучшими тренерами и имеют собственное мнение. Но свои амбиции в таком важном деле тренеру надо забывать", - сказал Грачев.

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Следующие игры в нашей группе состоятся 12 ноября. Франция будет Финляндию, а Босния - Финляндию. Украина может опуститься на третье место после этих матчей

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13
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