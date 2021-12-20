Сборная Финляндии жестко наказала россиян за империализм в хоккее

Финны обыграли сборную политического трупа. Фото: РИА "Новости"

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб на своей странице в Twitter раскритиковал решение сборной России выйти на матч с финнами в форме СССР.

Сборная Финляндии выиграла в овертайме со счетом – 3:2 и наказала империалистов.

"Я удивлён и расстроен тем, что России разрешили носить свитера с надписью "СССР" на матче Еврохоккейтура с Финляндией. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Воздержусь от других примеров, которые можно почерпнуть из истории. Это агрессивный жест, который не должен проявляться в спорте или где-либо ещё. Победа Финляндии в матче не имеет большого значения. Важно то, что страны в хоккейной семье были жестоко аннексированы этими буквами.

Сборная России играла в форме с надписью "СССР", воздав честь режиму, убившему миллионы невинных людей в Советском Союзе и других странах, а также развязавшему войну с Финляндией. Финляндия должна вступить в НАТО как можно скорее", — говорится в сообщении.

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Летом этого года депутаты Госдумы России закатили настоящую истерику из-за решения футбольной сборной Украины выступать на Евро-2020 в форме с картой Крыма и словами "Героям Слава!". Они писали несколько возмущенных писем УЕФА и ФИФА.