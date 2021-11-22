Шанс для "Динамо"? "Бавария" приедет в Киев без семи футболистов

Юлиан Нагельсман летом 2021 возглавил "Баварию" .Фото: Gettyimages.com

У мюнхенской "Баварии" серьезные кадровые проблемы перед матчем пятого тура Лиги чемпионов против "Динамо",

В Украине чемпион Германии не сможет взять семерых игроков, сообщает сайт мюнхенского клуба.

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Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс отправились на карантин из-за контакта с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.

Они добавились еще к трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи "Баварии" из-за коронавируса: Никлас Зюле и Иосиф Станишич сдали положительный тест, а Йозуа Киммих проходит вторую неделю карантина.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 23 ноября. Начало игры в 19:45. Отчет об игре и онлайн трансляции читайте на нашем сайте. "Бавария" лидирует в группе, имея в активе четыре победы. "Динамо" занимает последнее место в группе с одним очком.