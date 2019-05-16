Самый памятный гол Василия Кобина

Василий Кобин. Фото: официальный сайт "Шахтера".

Украинский футболист Василий Кобин объявил о завершении карьеры.

Кобин выступал за "Карпаты", "Шахтер" и "Металлист", "Верес". Последний сезон доигрывал в второлиговых "Минае" из родного Закарпатья.



Предлагаем вам вспомнить его шедевральный мяч в ворота варшавской "Легии" в рамках группового этапа Лиги Европы. Произошло это чудо шестого ноября 2014, но "Металлист" тогда проиграл со счетом 1: 2.

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В этом сезоне Василий Кобин провел за "Минай" 12 матчей, в которых забил 2 гола.