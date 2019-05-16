Самый памятный гол Василия Кобина

Украинский футболист Василий Кобин объявил о завершении карьеры.
Кобин выступал за "Карпаты", "Шахтер" и "Металлист", "Верес". Последний сезон доигрывал в второлиговых "Минае" из родного Закарпатья.
Предлагаем вам вспомнить его шедевральный мяч в ворота варшавской "Легии" в рамках группового этапа Лиги Европы. Произошло это чудо шестого ноября 2014, но "Металлист" тогда проиграл со счетом 1: 2.
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В этом сезоне Василий Кобин провел за "Минай" 12 матчей, в которых забил 2 гола.
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