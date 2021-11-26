Самый богатый клуб мира хочет арендовать Зинченко

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Аутсайдер чемпионата Англии "Ньюкасл" хочет пополнить свой состав игроком сборной Украины и "Ман Сити" 24-летним Александром Зинченко.

Сороки попытаются арендовать украинского футболиста во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

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Украинец - один из игроков, которого желает видеть тренер команды Эдди Хау в составе команды, чтобы спастись от вылета из АПЛ.

Новым владельцем "Ньюкасла" стал инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Состояние владельцев "сорок" оценивается в $430 млрд. Это самый большой показатель среди всех владельцев футбольных клубов.



Александр Зиченко отыграл всего 56 мин. в АПЛ в текущем сезоне, полностью проиграв конкуренцию за место левого защитника Жоау Канселу. Контракт Зинченко с Манчестером Сити рассчитан до лета 2024 года.

В целом украинец отыграл в шести матчах в этом сезоне во всех соревнованиях, однако результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает Зинченко в €28 млн. В текущем сезоне "Ньюкасл" занимает последнее 20 место в АПЛ, в следующем матче команда сыграет против "Арсенала".