Самая сильная футбольная лига мира разрывает контракт с российским телевидением

АПЛ является сильнейшим чемпионом мира. Фото: REUTERS

Самая сильная футбольная лига мира чемпионат Англии не будет доступна для российских болельщиков.

Премьер-лига и Английская футбольная лига прекратят трансляции в России в течение следующих 24 часов, сообщает The Telegraph.

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Юристы разрешили руководителям фактически расторгнуть соглашение с Rambler Media более чем на €7 млн ​​в год, которое осталось на три месяца.

Руководители соревнований согласились прекратить трансляции, чтобы изолировать Россию. Клубы согласятся двум лигам, и ожидается, что доступ к трансляции для России будет запрещен не позднее вторника.

Ранее французская Лига 1 отказалась транслировать свои матчи по территории России. Лидером текущего сезона в АПЛ является "Ман Сити". На второй строчке "Ливерпуль", а замыкает тройку лидеров "Челси".