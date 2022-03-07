Самая сильная футбольная лига мира разрывает контракт с российским телевидением

Самая сильная футбольная лига мира чемпионат Англии не будет доступна для российских болельщиков.
Премьер-лига и Английская футбольная лига прекратят трансляции в России в течение следующих 24 часов, сообщает The Telegraph.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотят играть против Польши. Хотят играть против Польши. ФИФА до сих пор не дисквалифицировал сборную России
Юристы разрешили руководителям фактически расторгнуть соглашение с Rambler Media более чем на €7 млн в год, которое осталось на три месяца.
Руководители соревнований согласились прекратить трансляции, чтобы изолировать Россию. Клубы согласятся двум лигам, и ожидается, что доступ к трансляции для России будет запрещен не позднее вторника.
Ранее французская Лига 1 отказалась транслировать свои матчи по территории России.
Лидером текущего сезона в АПЛ является "Ман Сити". На второй строчке "Ливерпуль", а замыкает тройку лидеров "Челси".
Комментарии