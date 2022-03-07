Хотят играть против Польши. Хотят играть против Польши. ФИФА до сих пор не дисквалифицировал сборную России

ФИФА еще не принял окончательного решения по России. Фото: REUTERS

ФИФА еще официально не отстранил сборную России от международных матчей.

Россияне подали жалобу в CAS в Лозанну, а ФИФА воспользовалась возможностью затянуть время, до сих пор не объявив финальное решение по матчу Россия – Польша. Возможно, эта игра состоится в июне, сообщил журналист Себастьян Сташевский в Twitter.

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На официальном сайте УЕФА напротив поединка СБ "Лейпциг" – "Спартак" стоит примечание "отменен". В то же время на странице ФИФА матч Россия – Польша, который должен был состояться 24 марта, указан как "перенесенный".

Ранее сборные Польши, Швеции, Чехии, а также ряд других европейских национальных команд отказались играть с Россией после начала войны в Украине.

УЕФА официально забрал финал Лиги чемпионов России. Также расторг контракт с "Газпромом". Английский клуб "Ман Юнайтед" отказался от услуг спонсора российской компании "Аэрофлот".