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вторник, 26 января 2021 19:14

"Сам бы себя поцеловал в одно место" - Суркис о Блохине

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&quot;Сам бы себя поцеловал в одно место&quot; - Суркис о Блохине
Игорь Суркис и Олег Блохин. Фото: УНИАН

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о бывшем тренера киевлян Олега Блохине..

"Он - кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер. Он бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Блохин - такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением.

Он добился того, что впервые в истории сборная вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу. Какая разница, как он этого добился? Этот праздник был. Все люди были на Майдане.

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Когда его мой брат представлял в качестве главного тренера сборной, Блохин сказал: "Мы выйдем с первого места". Я тогда на задней парте сидел. Помню, подумал: "Он с ума сошел, блин?" Он вышел с первого места. Он попал на чемпионат мира. Он мог и Италию обыграть - просто не сложилось. Так, он добился многого.

После ухода Семина в 2012-м надо было назначать главного тренера. Я встретился с Олегом Владимировичем у себя дома. Он был тренером сборной. Говорю: "Есть такое предложение. Если не вы, то кто, Олег Владимирович?"

Он мне говорит: "Это моя мечта. Все прошли этот путь, и я хочу его пройти". - "Ну вы же понимаете: нужен результат". Мы все проговорили, и он побежал к Федерации футбола. Думаю, даже умчался. Он там, наверное, тоже многим надоел - у него непростой характер. Его легко отпустили ", - сказал Суркис в интервью ютуб-каналу Дмитрия Гордона.

Олег Блохин возглавлял "Динамо" С сентября в 2022-м года по март 20214-го года. Сейчас работает в УАФ.

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