"Шахтер" завершил зимние сборы безголевой ничьей

"Шахтер" завершил сборы в Турции тренировочным матчем с латвийской "Ригой".

Спарринг состоял из двух таймов по 30 мин. каждый, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Роберто Де Дзерби задействовал в игре футболистов юношеского состава. Вернулся на поле восстановившийся после операции Манор Соломон.

Голов в матче забито не было. "Шахтер" в заключительном спарринге сыграл вничью с "Ригой" - 0:0.

На этом зимние сборы "оранжево-черных" в Турции завершаются.

Команда возвращается в Киев, где продолжит подготовку к матчу 19-го тура УПЛ с "Металлистом 1925", который состоится 26 февраля в Харькове.

"Шахтер" лидирует в УПЛ после первой части сезона, на два очка опережая ближайшего преследователя.