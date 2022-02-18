Готовы ко второй части сезона. "Шахтер" разгромил "Астану"

На сборах в Турции "Шахтер" в товарищеском матче победил вторую команду Казахстана "Астану" - 3:0.
Уже на старте поединка лидер УПЛ открыл счет. Гол на свой счет записал Михаил Мудрык.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский диверсант. Тренер обвинил Ракицкого в поражении "Зенита"
Окончательно добил соперника "Шахтер" в конце игры. "Астана" пошла отыгрываться и стала пропускать контратаки.
Сначала Тете, а потом Давид Нерес довели счет до разгромного.
"Шахтер" лидирует в УПЛ после первой части сезона. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает ближайшего преследователя.
Вторую часть сезона "горняки" начнут матчем против "Металлист-1925".
Комментарии