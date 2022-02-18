Готовы ко второй части сезона. "Шахтер" разгромил "Астану"

Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

На сборах в Турции "Шахтер" в товарищеском матче победил вторую команду Казахстана "Астану" - 3:0.

Уже на старте поединка лидер УПЛ открыл счет. Гол на свой счет записал Михаил Мудрык.

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Окончательно добил соперника "Шахтер" в конце игры. "Астана" пошла отыгрываться и стала пропускать контратаки.

Сначала Тете, а потом Давид Нерес довели счет до разгромного.

"Шахтер" лидирует в УПЛ после первой части сезона. Команда Роберто Де Дзерби на два очка опережает ближайшего преследователя. Вторую часть сезона "горняки" начнут матчем против "Металлист-1925".