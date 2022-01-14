"Шахтер" вышел из отпуска

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" завершил свой зимний отпуск.

Футболисты донецкой команды в течение трех дней будут проходить медосмотр перед началом собрания, сообщает сайт "Шахтера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов заплатит. Стало известно, сколько обойдется "Шахтеру" форвард сборной Бразилии

"Медицинское освидетельствование включает сдачу анализов, рентген грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ внутренних органов – все то, что проходим ежегодно.

Мы получаем результаты, сравниваем с имеющимися и, если нет никаких изменений, допускаем футболистов к началу тренировочного процесса", – сказал начальник медицинской службы первой команды Артур Глущенко.

16 января "Шахтер" отправится на сбор в Турцию, где проведет три контрольных поединка. "Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. "Горняки" на два очка опережают киевское "Динамо". В еврокубках команда Роберто Де Дзерби стала последней в группе Лиги чемпионов и завершила международные выступления в текущем сезоне.