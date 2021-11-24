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четверг, 25 ноября 2021 07:11

"Шахтер" вылетел из Юношеской Лиги УЕФА

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&quot;Шахтер&quot; вылетел из Юношеской Лиги УЕФА
Оскар Ратулатра второй сезон возглавляет юношескую команду "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер".

В матче пятого тура Юношеской Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях проиграл миланскому "Интеру" – 0:1.

Единственный гол на старте поединка забил форвард итальянцев Лоренцо Пескетола. Юный нападающий хозяев воспользовался прессингом своей команды и открыл счет в матче.

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Юноши "Интера" обладали игровым преимуществом. Могли не раз увеличивать преимущество, но подвела реализация.

"Шахтеру" плохо удавались позиционные атаки. Донецкая команда искала простор, но соперник умело перекрывал свободные зоны.

После поражения в Италии "Шахтер" упустил шансы на выход из группы, "горняки" имеют в своем активе шесть очков. "Интер" лидеру в группе с 13-ю очками. У "Реала" – десять пунктов.
В следующем туре "горняки" сыграют дома против аутсайдера "Шерифа".

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