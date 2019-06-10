"Шахтер" вместо Фонсеки хочет видеть другого португальского тренера во главе команды

Луис Каштру заменит Паулу Фонсеку "Шахтере"

Наставник "Витории Гимараеш" Луиш Каштру близок к тому, чтобы возглавить "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" опередил в погоне за Каштру клуб с Чемпионшипа и 2 команды из ОАЭ и уже почти договорился с главным тренером "Витории Гимараэш", сообщает O Jogo.

Португальский клуб уже получил официальное предложение относительно тренера, подробности сделки уточняются с агентом коуча. Отмечается, что на кандидатуре Каштру настоял главный скаут "горняков" Жозе Боту.

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Напомним, нынешний главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую "Рому".