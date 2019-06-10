"Шахтер" вместо Фонсеки хочет видеть другого португальского тренера во главе команды

Наставник "Витории Гимараеш" Луиш Каштру близок к тому, чтобы возглавить "Шахтер".
Донецкий "Шахтер" опередил в погоне за Каштру клуб с Чемпионшипа и 2 команды из ОАЭ и уже почти договорился с главным тренером "Витории Гимараэш", сообщает O Jogo.
Португальский клуб уже получил официальное предложение относительно тренера, подробности сделки уточняются с агентом коуча. Отмечается, что на кандидатуре Каштру настоял главный скаут "горняков" Жозе Боту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский клуб готов заплатить 10 млн евро за лидера "Шахтера"
Напомним, нынешний главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую "Рому".
Комментарии