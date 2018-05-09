"Шахтер" в финале победит "Динамо" со счетом - 2:0

Грачев говорит, что "Динамо" потеряло форму

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев видит свою команду победителем сегодняшнего финала Кубка Украины.



"Я проанализировал последние выступления команд и могу прогнозировать победу дончанам - 2:0. Дело в том, что после вылета из Лиги Чемпионов у "Шахтера" вполне прогнозируемо произошел спад формы. После нескольких триумфальных побед в начале марта, когда мы громили соперника по 5:0, команда вдруг перестала бежать. Произошел функциональный и психологический спад. Очень тяжело далась игра против "Ворсклы", еще хуже - против "Динамо" в чемпионате. У киевлян наоборот начался подъем. Поэтому в матче в Харькове, когда динамовцы победили - 1:0, "Шахтер" вообще не было шансов забить мяч и победить. Максимум, на что могли рассчитывать горняки - ничья".

"Сейчас "Шахтер" в такой форме, что прессинговать его бесполезно



Грачев утверждает, что с тех пор ситуация изменилась.



"Шахтер", безусловно, вышел из комы. Я это увидел еще в матче с "Зарей". Появилась скорость, начали доводить до логического завершения контратаки. Донецк на пути к возвращению своей мартовской формы. Я считаю, что он уже ее вернул. Единственное замечание - хроническая нереализация голевых моментов. Если так терять возможности, как это было в матче с "Зарей", то можно потратить все эмоции задолго до финала".



Виктор Александрович говорит, что киевляне находятся не в лучшей форме.



"В отличие от соперника "Динамо" сдало. Подопечным Хацкевича повезло в Полтаве, где они победили благодаря ошибке Чижова. Зато в следующем матче против "Мариуполя" киевляне потеряли очки. "Мариуполь" даже мог рассчитывать на победу. Поэтому со времени последней игры между соперниками ситуация изменилась кардинально".



Эксперт утверждает, что "Шахтеру" все равно, какую тактику применит "Динамо".



"Сейчас "Шахтер" находится в такой форме, что прессинговать его бесполезно. Кто-то обязательно убежит в контратаку. К тому же Донецк может забить и в позиционной атаке. Поэтому я прогнозирую уверенную победу моего клуба со счетом - 2:0".

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Финальный матч будет проходить в Днепре. Начало игры - в 20-30. Синоптики прогнозируют на это время теплую сухую погоду. Термометр покажет 21 градус тепла.