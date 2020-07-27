"Шахтер" установил антирекорд УПЛ

Андрея Пятов - основной вратарь "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" установил антирекорд чемпионата Украины по пропущенным мячам.

"Горняки" больше пропустили среди всех команд, которые выигрывали чемпионский титул в Украине, сообщает Sport.ua.

В воротах донецкой команды в этом сезоне побывало 26 мячей. Это худший результат за всю историю Премьер-лиги. Никогда команда-чемпион не пропускала так много голов в течение одного сезона.

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В текущем сезоне "Шахтер" выиграл чемпионат Украины, опередив главного конкурента - киевское "Динамо" - на 22 очка.