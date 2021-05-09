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воскресенье, 09 мая 2021 19:21

"Шахтер" сыграл последний матч с Каштру

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&quot;Шахтер&quot; сыграл последний матч с Каштру
Несколько лет тому команды встречались в Кубке Украины. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" победил в последнем матче чемпионата Украины "Ингулец" из поселка Петрово - 1:0. Гол забил Тете.

"Шахтер" ожил после эмоциональной и функциональной ямы, в которую попал в марте. Однако игра горняков далека от того уровня, который донецкий клуб демонстрировал в лучшие времена. Возможно, если бы чемпионат продолжался еще несколько туров, "Шахтер" успел бы набрать еще лучшую форму.

По сравнению с матчем киевского "Динамо" чувствовалось, что киевляне заслуженно стали чемпионами. Они уверенно действовали с более классным соперником, лучше комбинировали, точнее били. Показным был штрафной удар Соломона с точки Шапаренко. Николай отправил мяч точно под перекладину, а Манор пробил выше ворот.

Луиш Каштру в своем последнем матче хотел подчеркнуть молдости игроков "Шахтера", выпустив Вьюника, Мудрыка, Корниенко и Фернандо и едва не упустил победу. Если бы удар Сичинавы на последних минутах пришелся не в руки Трубина, то никаких сомнений в судьбе Каштру не возникало бы.

"Шахтеру", впервые за последние годы нужно кадровое усиление. Нынешний состав выглядит разбалансированным. Если все оставить без изменений, то нынешняя молодежь станет стабильной года через 2-3. Однако президент "Шахтера" относится к людям, которые точно не будут ждать так долго.

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Следующий сезон с "Шахтером" во главе скорее начнет итальянец Де Дзерби. Вместе с ним должны прийти в клуб и несколько игроков "Сассуоло". Нынешний клуб Де Дзерби занимает 8 место в чемпионате Италии.

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09
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