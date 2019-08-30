"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в Харькове против "Манчестер Сити"

Календарь "Шахтера" можна назвать удачным

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

"Горняки" стартуют в группе C 18 сентября в Харькове матчем против "Манчестер Сити", а завершат группу также на ОСК "Металлист" 11 декабря против "Аталанты".

Спаренные встречи подопечные Каштру проведут против загребского "Динамо".

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Финальный матч турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.