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пятница, 30 августа 2019 11:02

"Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в Харькове против "Манчестер Сити"

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&quot;Шахтер&quot; стартует в Лиге чемпионов в Харькове против &quot;Манчестер Сити&quot;
Календарь "Шахтера" можна назвать удачным

Стало известно расписание донецкого "Шахтера" на групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

"Горняки" стартуют в группе C 18 сентября в Харькове матчем против "Манчестер Сити", а завершат группу также на ОСК "Металлист" 11 декабря против "Аталанты".

Спаренные встречи подопечные Каштру проведут против загребского "Динамо".

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Финальный матч турнира состоится на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 30 мая 2020 года.

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