"Шахтер" стал чемпионом, "Динамо" победило "Зарю"

Вербич забивает "Заре" во втором матче подряд

Донецкий "Шахтер" стал одиннадцатикратным чемпионом Украины. В Харькове дончане одолели "Верес" - 1:0 и стали недосягаемыми для "Динамо". Киевляне в Запорожье обыграли "Зарю" с таким же счетом.

В составе "Динамо" неожиданно потерял место в основе Иосиф Пиварич. Вместо него вышел молодой Виталий Миколенко. Очевидно, тренеры не простили опытному хорвату провала в матче Кубка против "Шахтера". В общем 18-летний защитник каши не испортил и даже имел возможность удвоить счет. Однако с 7 метров пробил выше ворот Лунина.

Только надежность голкипера дозолила "Зари" удержать нулевой счет в первом тайме. Причем Лунин не делал сногсшибательных сейвов, а просто удачно выбирал позицию при подключениях к атакам Томаша Кенджеры. Именно поляк потерял две 100% возможности в первой половине игры. Он удачно замыкал прострелы после угловых, но оба раза пробивал точно в Лунина.

В воротах "Динамо" не менее надежно сыграл Денис Бойко. Особенно памятным был его прыжок на восемьдесят пятой минуте. Фаупала закрутил мяч после штрафного в противоположный от вратаря угол, но Бойко успел перевести мяч на угловой. Партнеры еще долго благодарили Дениса за то, что спас победу.

Беньямин Вербич услышал призывы специалистов стать новым лидером "Динамо" и спас для киевлян игру замечательным выстрелом в противоход Лунину. Словенец снова был одним из лучших на поле. Впрочем, был у "Динамо" игрок, который запомнился больше. Артем Беседин выиграл почти все единоборства, удачно открывался и ассистировал Вербичу во время голевой атаки.

В "Заре" пропускал игру бразилец Юри. У него - конфликт из главным тренером Вернидубом. Не исключено, что бразильца выгодно продадут в межсезонье. Уже сейчас он чувствует себя незаменимым в атаке. Похоже, парень потерял мотивацию в "Заре".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" получил бракованный Кубок Украины

"Заря":

Лунин, Сваток, Гордиенко, Караваев, Громов, Кочергин (Чечер, 67), Чеберко, Харатин, Силас, Фаупала, Лунев.

"Динамо":

Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кенджера, Вербич, Цыганков, Шепелев (Ротань, 87), Гармаш, Шапаренко, Беседин.

Гол: Вербич, 68

В чемпионате Украины осталось сыграть последний тур. Главная интрига – борьба за бронзу между "Ворсклой" и "Зарей". Соперники сойдутся в Полтаве.