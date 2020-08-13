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четверг, 13 августа 2020 18:58

"Шахтер" сможет выйти в финал – Луческу

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&quot;Шахтер&quot; сможет выйти в финал – Луческу
Луческу 12 лет тренировал "Шахтер". Фото Рейтер

По мнению нынешнего тренера "Динамо" Мирчи Луческу, поединок 1/2 финала Лиги Европы "Интер" — "Шахтер" будет очень интересным, и его победитель сможет выиграть турнир.

"В настоящий момент "Шахтер" очень непросто обыграть, поскольку команда отлично организована, – цитирует Луческу Sky Sport Italia. – "Шахтер" наигрывал свою нынешнюю схему годами, и теперь каждый досконально знает свою роль, а наличие в составе бразильцев дает преимущество в технике и импровизации. Думаю, "Интеру" будет тяжело, если "Шахтер" будет владеть мячом.

Сам матч будет очень интересным: организация украинской команды против агрессии и индивидуального мастерства "нерадзурри". Думаю, что "Шахтер" сможет выйти в финал и выиграть титул".

Луческу 4 месяца возглавлял "Интер" в сезоне-1998/99 и 12 лет руководил "Шахтером" (2004-2016).

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Матч "Интер" — "Шахтер" состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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