"Шахтер" пятый раз подряд выиграет чемпионат Украины

В "Динамо" нет легионеров класса Тете. Фото "Шахтер"

13 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины. Главный вопрос: кто займет первое место? Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Такой интриги не было с сезона 2014-го. Я болею за "Динамо", но думаю, что выиграет "Шахтер".

Самый главный аргумент - организация дела. В донецком клубе она лучше и качественнее чем в киевском. Здесь покупают лучших игроков, скорее адаптируют их и дорого продают. За последние годы "Динамо" с выгодой продал только Андрея Ярмоленко. Ни один трансфер киевлян даже не приблизился к 40 миллионам евро, тогда, когда "Шахтер" продает игроков за суммы, превышающие 50.

В "Динамо", похоже, исчерпал себя эффект Луческу. С течением времени киевляне не улучшают, а только ухудшают игру. Мирча вполне может повторить свой опыт в "Зените" и сборной Турции, когда, имея сильный состав, уступал слабее кадрово соперникам. Возможно с годами румынский Мистер несколько ослабил прежнюю хватку.

В двух матчах с "Ювентусом" и в домашней игре против "Барселоны" динамовцы выглядели ягненком, которого банально принесли в жертву

Луческу привык работать с латиноамериканцами, а финансовые возможности "Динамо" сейчас крайне ограничены. Команда плохо играет в атаке, форварды не забивают месяцами. Вряд ли ситуация кардинально изменится к лету. Резервов для усиления игры в "Динамо" не видно. Конечно может неожиданно "выстрелить" кто-то из имеющихся игроков, но это элемент случайности, а не следствие системной работы.

"Шахтер" банально имеет больший запас прочности. Когда летом команда уступила со счетом - 0:5 "Интеру", Каштру сделал выводы. Как итог - осенью уже были две ничьи с миланцами и две победы над "Реалом". "Динамо" о таких результатах может только мечтать. В двух матчах с "Ювентусом" и в домашней игре против "Барселоны" динамовцы выглядели ягненком, которого банально принесли в жертву. Даже арбитры чувствовали это и причисляли голы, забитые с явного офсайда.

"Шахтер" в матче за Суперкубок понял, что с нынешним "Динамо" лучше не играть так, как с командой Михайличенко. Явного преимущества не будет, а контратаки можно пропустить. Поэтому о недооценке в личной встрече не может быть и речи.

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Ближайшие матчи претенденты на "золото" проведут в субботу, 13 февраля, в 17:00 "Динамо" - "Олимпик", "Колос" - "Шахтер". На 17 апреля запланирована личная встреча, номинальным хозяином будет донецкая команда.