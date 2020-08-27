"Шахтер" продал полузащитника в Польшу

Артем Дудик был в системе "Шахтера" 3 года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" продал полузащитника 23-летнего Артема Дудика в польскую "Сандецию".

Контракт украинского вингера с польским клубом будет рассчитан на 2 года, сообщает официальный сайт польского клуба. Переход Дудика стал возможным благодаря финансовой поддержке частного инвестора, который покрыл расходы на трансфер, а также выплатит часть его заработной платы.

Прошлый сезон Дудик провел в составе "Мариуполя" на правах аренды. До этого в таком же статусе играл за белорусский "Слуцк".

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Артем Дудик перешел в "Шахтер" из "Волыни", но не провел ни одного матча за первую команду "горняков". Выступал только за молодежную.