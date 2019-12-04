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среда, 04 декабря 2019 17:22

"Шахтер" при содействии УАФ "толкает" Тайсона хотя бы за какие-то деньги

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&quot;Шахтер&quot; при содействии УАФ &quot;толкает&quot; Тайсона хотя бы за какие-то деньги
Николай Несенюк: "Хорошо, что Тайсон не украинец и никогда им уже не будет"

Украинская ассоциация футбола назвала Тайсона лучшим футболистом 2019 года. Того 31-летнего Тайсона, что прославился на весь мир публично показанным украинским болельщикам средним пальцем правой руки. Ну как после этого не назвать его номером один?

То, что лучшего УАФ будет выбирать среди игроков "Шахтера", не было ни для кого секретом. Поэтому ожидать официального завершения футбольного года не было смысла. Хотя вполне вероятно, что в последних матчах года кто-то из украинских футболистов, из тех , кто играет в Украине, может показать что-то невероятное. Например, Виктор Коваленко возьмет и забьет пять мячей в ворота итальянской "Аталанты" в матче Лиги чемпионов! Почему нет? У этого игрока, если верить Андрею Шевченко, колоссальный потенциал! Может, этот заметный пока что лишь немногим потенциал именно теперь и раскроется? И что теперь делать с титулом лучшего?

Хорошо, что агенты "заиграли" его за Бразилию. А то был бы у нас еще один патриот за компанию из Мораесом и Марлосом

А если серьезно, то присуждение немолодому уже по футбольным меркам бразильцу титула лучшего в Украине, выглядит, как по мне, еще одной попыткой поднять цену на этот футбольный товар. Чтобы Тайсон не просто так ушел из "Шахтера", а хотя бы за какие-то деньги. Но не думаю, что это поможет. Его уже делали "игроком сборной Бразилии" с той же приблизительно целью.

Радует в этой всей достаточно гадкой процедуре лишь одно – Тайсон с его публичными слезами и "факами" хотя бы не украинец. А мог бы! Почему нет? Хорошо, что агенты "заиграли" его за Бразилию. А то был бы у нас еще один патриот за компанию из Мораесом и Марлосом. Поэтому после помпезной в отдельных местах церемонии УАФ из награждения Тайсона мне стыдно только за эту этой организации. Если бы лучшим признали того же Мораеса, стыдно было бы за всю Украину. Поэтому очень хорошо, что Тайсон не украинец и уже точно никогда им не будет.

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Тайсон – капитан донецкого "Шахтера". Играет в УПЛ с 2010 года – почав за "Металлист". В январе 2013 его купил "Шахтер" за 20 миллионов долларов.

Автор: Николай Несенюк
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Дата
04
декабря

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