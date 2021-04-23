"Шахтёр" предложил итальянскому тренеру контракт на два года

Донецкий "Шахтёр" предложил наставнику "Сассуоло" 41-летнему Роберто Де Дзебри контракт на два года.
Де Дзерби считается приоритетной кандидатурой на работу с дончанами в следующем сезоне. На приглашении итальянца настаивает директор по футболу "Шахтёра" Дарио Срны, сообщает итальянский журналист Никола Скира.
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Переговоры между Шахтером и Де Дзерби стартовали в апреле. Сам тренер рассматривает вариант с новым местом работы.
Роберто Де Дзерби возглавил Сассуоло в 2018 году. В нынешнем сезоне "Сассуоло" занимает восьмое место в Серии A после 32 туров.
Контракт главного тренера "Шахтёра" Луиша Каштру рассчитан до конца сезона.
В этом сезоне "Шахтёр" потерял почти все шансы на победу в чемпионате Украины, а ранее вылетел из национального Кубка и Лиги Европы.
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