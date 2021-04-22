Каштру нашел новое место работы

После завершения текущего сезона наставник "Шахтера" 59-летний Луиш Каштру покинет донецкий клуб и будет работать в Катаре.

Местные клубы заинтересованы в услугах португальского тренера "горняков", сообщает Maisfutebol.

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Контракт Каштру с "Шахтером" заканчивается в конце сезона, а новое соглашение подписано не будет. Донецкий клуб ведет переговоры с коучем "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

Луиш Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года. На этом посту он сменил земляка Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне "горняки" выиграли чемпионат Украины и смогли дойти до полуфинала Лиги Европы. В текущем сезоне команда Каштру отстает на 10 очков от "Динамо за четыре тура до окончания чемпионата и вылетела от" Ромы "в 1/8 Лиги Европы.