"Шахтер" предлагал за меня 10 млн и пятерых своих игроков "- бывшая звезда" Металлиста "

Жажа Коэлью выступал в Украине три сезона. Фото: из открытых источников

Бывший форвард Металлиста Жажа Коэлью рассказал о не состоявшимся трансфере в "Шахтер"

"Мною то интересовался" Милан ", и президент выставил цену 20 млн. Тогда с" Миланом "не сложилось, но ценник был уже таким.

Затем появился интерес от "Шахтера". "Горняки" не захотели платить 20 миллино, но предложили дать 10 миллинов и 5 своих игроков. Ярославский не согласился. Сказал, только 20 млн и отпустит в "Шахтер". Я, конечно, не прочь был перейти в этот клуб. Но трансфер не состоялся ", - цитирует Коэлью "FootballHub".

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Жажа Коэлью выступал за "Металлист" с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 годы. В составе харьковской команды бразильский нападающий сыграл 71 матч и забил 35 голов.