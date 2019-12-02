"Шахтер" предлагал за меня 10 млн и пятерых своих игроков "- бывшая звезда" Металлиста "

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 15390
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4707
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 342
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2917
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1206
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1107
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1008
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1080
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11439
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
13 очков Михайлюка помогли "Детройту" одержать разгромную победу в НБА
13 очков Михайлюка помогли "Детройту" одержать разгромную победу в НБА
Украинец забил фантастический гол в чемпионате Беларуси
Украинец забил фантастический гол в чемпионате Беларуси
"Барселона" вырвала победу над "Атлетико"
"Барселона" вырвала победу над "Атлетико"
Потеря очков "Манчестер Сити" и разгромная победа команды Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Потеря очков "Манчестер Сити" и разгромная победа команды Малиновского: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
"Я не боюсь. Это нормально для спортсменов" – Льюис Хемилтон выиграл "Формулу-1"
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1755
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4716
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6714
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3042
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 1044
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
понедельник, 02 декабря 2019 14:54

"Шахтер" предлагал за меня 10 млн и пятерых своих игроков "- бывшая звезда" Металлиста "

  Комментировать
&quot;Шахтер&quot; предлагал за меня 10 млн и пятерых своих игроков &quot;- бывшая звезда&quot; Металлиста &quot;
Жажа Коэлью выступал в Украине три сезона. Фото: из открытых источников

Бывший форвард Металлиста Жажа Коэлью рассказал о не состоявшимся трансфере в "Шахтер"

"Мною то интересовался" Милан ", и президент выставил цену 20 млн. Тогда с" Миланом "не сложилось, но ценник был уже таким.

Затем появился интерес от "Шахтера". "Горняки" не захотели платить 20 миллино, но предложили дать 10 миллинов и 5 своих игроков. Ярославский не согласился. Сказал, только 20 млн и отпустит в "Шахтер". Я, конечно, не прочь был перейти в этот клуб. Но трансфер не состоялся ", - цитирует Коэлью "FootballHub".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" все ближе к возвращению в родной Донецк "- Срна


Жажа Коэлью выступал за "Металлист" с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 годы. В составе харьковской команды бразильский нападающий сыграл 71 матч и забил 35 голов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шахтер" предлагал за меня 10 млн и пятерых своих игроков "- бывшая звезда" Металлиста "». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Военный присвоил часть государственной казны

Впервые провели уникальную операцию на сердце

Создали Генеральную прокуратуру

Канада и Польша сделали заявления по Украине

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 82298
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 32400
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 24201
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 12321
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 8748
Спорт
"Ман Сити" просматривает двух игроков сборной Украины
"Ман Сити" просматривает двух игроков сборной Украины Просмотров: 270
Лидер сборной Украины по футболу восстановился после травмы
Лидер сборной Украины по футболу восстановился после травмы Просмотров: 117
Шевченко сказал, какую команду возглавит после сборной Украины
Шевченко сказал, какую команду возглавит после сборной Украины Просмотров: 558
Назвали дату боя Усика против Чисоры
Назвали дату боя Усика против Чисоры Просмотров: 477
"Шахтер" все ближе к возвращению в родной Донецк "- Срна
"Шахтер" все ближе к возвращению в родной Донецк "- Срна Просмотров: 450
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
Голосов: 445
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua