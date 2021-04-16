"Шахтер" потерял 2 ведущих игроков до конца сезона

Евгений Коноплянка и Исмаили не помогут "Шахтеру" до конца текущего сезона.

Вингер и левый защитник восстанавливаются от полученных повреждения, сообщает официальный сайт "горняков".

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Коноплянка тренируется индивидуально. Футболист не может полностью восстановиться после травмы бедра, полученной в расположении сборной Украины.

Исмаили почувствовал боль на тренировке команды. Это следствие травмы крестообразной связки, полученной в прошлом году. Восстановление футболиста может затянуться до нескольких недель.

Коноплянка провел 14 игр за "горняков" в текущем сезоне. В активе футболиста нет результативных действий. Исмаили сыграл только 3 матча во всех турнирах. Всю осеннюю часть бразилец пропустил из-за травмы.

"Шахтер" сыграет с "Динамо" в субботу, 17 апреля. Начало встречи - в 19:30.

В турнирной таблице "горняки" отстают от киевлян на 7 очков за 5 туров до завершения игры.