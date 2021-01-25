"Шахтер" поспорит за Тейшейру с английскими и португальскими клубами

Тейшейра 5 лет играл за "Шахтер". Фото Forza Italian Football

Атакующий полузащитник 31-летний Алекс Тейшейра, являющийся свободным агентом, имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Европе.

Бразильцем интересуются 3 клуба Старого континента: "Астон Вилла", "Бенфика" и "Шахтер", где Алекс играл с 2010-го по 2015 год, после чего за €50 млн был продан китайскому "Цзянсу Сунин", контракт с которым у хавбека истек 31 декабря минувшего года.

Отмечается, что "Астон Вилла" предлагает Тейшейре контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон, если футболист сумеет соответствовать ожиданиям. В "Бенфике" рассчитывают, что приход бразильца поможет команде начать демонстрировать лучшие результаты и попытаться вклиниться в чемпионскую гонку в Португалии.

Что касается "Шахтера", то донецкий клуб, как пишет источник, хотел бы снова видеть Тейшейру в своих рядах. В стане "горняков" считают, что Алекс сумеет быстро интегрироваться в команду, а еще готовы гарантировать футболисту ежегодное участие в Лиге чемпионов и борьбу за золото УПЛ.

С высокой долей вероятности бразилец вернется в Европу, несмотря на крайне выгодные предложения от клубов из Азии.

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Ранее сообщалось, что интерес к Алексу Тейшейре проявляет "Севилья". Также в СМИ писали, что бразилец может продолжить карьеру в киевском "Динамо", где в его услугах лично заинтересован Мирча Луческу.