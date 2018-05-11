"Шахтер" получил бракованный Кубок Украины

Кубок Украины, который "Шахтер" завоевал в матче с "Динамо" (2: 0), оказался сломанным.

"Пострадавшей" в очередной раз оказалась богиня победы Ника, точнее лавровый венок, который серебряная позолоченная фигурка держит в руках.



Листья растения, которое символизирует победу, сначала обрамляли эмблему Федерации футбола Украины. Однако в Днипре с ладони Ники торчал всего один "рожок" лавра, вызывая ассоциации то с кинжалом, то с серпом, то с бананом.



Во время прошлогодней церемонии вручения приза, после победы "Шахтера" над "Динамо" в Харькове, венок был еще полным. Правда, без лого ФФУ, которое за год успело исчезнуть. Последний раз в его первозданном виде трофей наблюдали в день финала Кубка Украины-2015/16. Вручался он опять-таки горнякам, которые обыграли "Зарю". Причем это уже был отремонтированный приз: после семи лет "неполноценности", летом 2015 го, все детали вернулись на место. А сам трофей - в витрину киевского "Динамо".



После того, как столичный клуб передал его в ФФУ, за три сезона владения трофеем донецкого коллектива "самочувствие" кубка, как видим, все хуже и хуже, информирует footclub.com.ua.

Ювелиры разместили "Нику" на бронзовом позолоченном футбольном мяче. Фигурная тренога, украшенная серебряными с позолотой ампирными элементами, сверху расширяется, с помощью кольца охватывая мяч по периметру. На кольце закреплены 27 медальонов, на которых выгравированы названия клубов-обладателей трофея и даты проведения финалов.

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Нынешний Кубок Украины вручается лауреатам с 2001 года. Трофей разработан и изготовлен мастерами Геральдического палаты совместно с ФФУ.