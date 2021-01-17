"Шахтер" покупает 17-летнего бразильца

Потенциальный новичок горняков может переехать в Украину только летом. Фото "Флуминенсе"

"Шахтер" заинтересовался 17-летним форвардом "Флуминенсе" U-17 Кайки, сообщает Globo Esporte.

Представитель горняков на этой неделе посетил Бразилию и представил бразильскому клубу первоначальное предложение.

Сейчас "Флуминенсе" оценит полученное предложение, а в ближайшие недели начнутся новые переговоры.

Кайки в случае продажи может стать игроком донецкого клуба только 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Профессиональный контракт с "Флуминенсе" футболист подписал в январе 2020 года, соглашение рассчитано до декабря 2022-го.

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Потенциальный новичок "Шахтера" – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. Провел два матча за сборную Бразилии U-16.