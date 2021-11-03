"Шахтер" не удержал Винисиуса и Бензема

"Реалу" хватило запаса на вторую победу. Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" проиграл третью игру в Лиге чемпионов этого года. В Мадриде горняки уступили "Реалу" - 1:2.

"Шахтер" очень быстро пропустил. Трубин и Марлон устроили перепасовку в штрафной, которая закончилась тем, что Винисиус отобрал мяч у защитника горняков и отдал под удар Бензема.

Казалось, что дончане снова получат полную сумку, но этого не произошло. Они попадали в штангу, а на 38-й минуте Фернандо после блестящей скидки от Патрика расстрелял ворота в стиле Фати во вчерашнем матче в Киеве.

Однако сдержать Винисиуса и Бензема снова не удалось. Эти двое привлекли к комбинации Казэмиро и идеально обыграли всю защиту горняков. Бензема сделал дубль.

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После этого поражения у "Щахтера осталось 1 очко. "Реал" набрал 9. "Шериф" имеет 6 и сегодняшнюю игру с "Интером" в Тирасполе.