"Шахтер" не смог победить "Динамо" в Юношеской Лиге чемпионов

Тренером юношеской команды "Динамо" Загреб является бывший наставник "Карпат" Игорь Йовичевич. Фото: из открытых источников

Донецкий "Шахтер" не смог победить "Динамо Загреб" в матче 3-го тура Юношеской лиги чемпионов. Счет матча - 1: 1, сообщает "Спортарена"

"Горняки" первыми вышли вперед во второй половине игры после реализованного пенальти со стороны Артема Бондаренко, но хорваты отыгрались через 5 минут после точного удара Нико Янковича.

Шахтер Ю-19 и вовсе мог уступить, ведь на 65-й минуте был удален с поля Даниэль Егбуджуо, но в меньшинстве украинский клуб не пропустил.

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Ранее юношеская команда "горняков" проиграла сверстникам из "Манчестер Сити" 1: 3 и сыграла вничью против "Аталанты" 2: 2. Команда находится на третьем месте своей группы.