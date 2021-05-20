"Шахтер" не смог избавиться от Коноплянки

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Чемпион Турции "Бешикташ" был заинтересован в услугах игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" 31-летнего Евгения Коноплянки.

Стамбульский гранд вел переговоры о трансфере футболиста летом 2020 года, сообщает Fоtospor.

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"Горняки "были готовы отпустить своего вингера, однако сделка не состоялась из-за финансовых запросов игрока. По информации источника, Коноплянка запросил слишком большую зарплату в стамбульцев.

После отказа Коноплянки "Бешикташ" решил вернуть из аренды канадского футболиста Кайла Ларина и не прогадал. Вингер выдал фантастический сезон, забив в 45 матчах 23 гола и отдав шесть ассистов.

Евгений Коноплянка пропустил почти весь сезон 2020/21 из-за травм. Сейчас футболист восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, которому подвергся еще во время прошлых сборов сборной Украины. Таким образом, его участие как игрока в Евро под угрозой. Коноплянка выступает за "Шахтер" с 20219 года. Его соглашение действительно еще один сезона. В активе футболиста выступления за "Днепр", "Севилью" и "Шальке".