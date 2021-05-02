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воскресенье, 02 мая 2021 09:03

Коноплянка всё таки попал в сборную Украины благодаря чрезвычайным обстоятельствам

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Коноплянка всё таки попал в сборную Украины благодаря чрезвычайным обстоятельствам
Зубков играет на позиции Евгения Коноплянки. Фото: fradi.hu

Вингер "Ференцвароша" Александр Зубков получил травму в матче чемпионата Венгрии против "Мезекевешда" (2:1), сообщает сайт клуба.

Футболиста заменили на 29-й минуте.

"Зубков сказал после первого тайма, что он чувствует себя получше. Завтра мы будем умнее после МРТ. Надеюсь, он и Сомалиа смогут вернуться как можно скорее", – сказал главный тренер Сергей Ребров после матча.

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Зубков попал в расширенный список сборной Украины. Он играет на проблемной позиции вингера. Вчера Андрей Шевченко снова вызвал в сборную Евгения Коноплянку.

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02
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