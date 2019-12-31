"Шахтер" не рассмотрел в Малиновском классного футболиста – Сабо

Сабо тренировал сборную в 1999 году, но на Евро она не попала

Бывший тренер киевского "Динамо"и сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии Zbirna.com назвал лучших украинских игроков в 2019 году.

"Очень вырос в игровом плане Малиновский. Он, безусловно, номер один. Уверен, Руслан еще может прибавить. Считаю, что "Шахтер" много потерял, когда не разглядел в нем классного и перспективного футболиста.

Также мне очень понравился Роман Яремчук, которого особо хочу выделить. Он растет на глазах. Сейчас, конечно, удивляет тот факт, что "Динамо" в свое время также не разглядело в нем хорошего форварда.

Кроме того, отмечу Зинченко. Лучшим в 2019 году можно было бы назвать его, если бы не травма, которая выбила Александра из колеи", — сказал Сабо.

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Сборная Украины пробилась на чемпионат Европы с первого места и будет играть в Амстердаме и Бухаресте.