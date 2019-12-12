"Шахтер" не будет сеяным во время жеребьевки Лиги Европы

Команде Луиша Каштру уже стадии 1/16 Лиги Европы может попасться сильный соперник. Фото: ФК "Шахтер"

"Шахтер" не попадет в посев во время жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

Из бывших участников Лиги чемпионов в турнир рангом ниже сеяными будут "Аякс", "Зальцбург", "Бенфика" и "Интер".

Среди несеяных "Шахтеру" компанию составили "Брюгге", "Байер" и "Олимпиакос", пишет "Спортарена"

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Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится в ближайший понедельник, 16 декабря. Все участники первого раунда определятся по итогам 6 тура Лиги Европы.