"Шахтер" назвал соперников на первом сборе

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" определится с соперниками на первом тренировочном сборе в Турции.

Команда Роберто Де Дзерби вылетит с Украины 16 января и сыграет против трех команд, сообщает сайт "горняков".

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24 января с австрийским "Вольфсбергом, через четыре дня против солигорского "Шахтера", а 31-го с чемпионом Сербии "Црвеной Звездой".

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. "Горняки" на два очка опережают киевское "Динамо". В еврокубках команда Роберто Де Дзерби стала последней в группе Лиги чемпионов и завершила международные выступления в текущем сезоне.