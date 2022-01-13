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четверг, 13 января 2022 20:25

"Шахтер" назвал соперников на первом сборе

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&quot;Шахтер&quot; назвал соперников на первом сборе
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" определится с соперниками на первом тренировочном сборе в Турции.

Команда Роберто Де Дзерби вылетит с Украины 16 января и сыграет против трех команд, сообщает сайт "горняков".

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24 января с австрийским "Вольфсбергом, через четыре дня против солигорского "Шахтера", а 31-го с чемпионом Сербии "Црвеной Звездой".

"Шахтер" завершил первую часть сезона лидером УПЛ. "Горняки" на два очка опережают киевское "Динамо". В еврокубках команда Роберто Де Дзерби стала последней в группе Лиги чемпионов и завершила международные выступления в текущем сезоне.

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Дата
13
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