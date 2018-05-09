"Шахтер" нашел замену главному тренеру

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека близок к тому, чтобы сменить место работы. У португальца заканчивается контракт с донецким клубом, а СМИ сватают его в разные клубы.

Португальская газета A Bola, поделилась информацией о возможном преемнике Фонсеки. "Горняки", как "Интер" и "Лацио", заинтересованы в услугах главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау и предлагают ему более выгодные финансовые условия, чем дают "драконы".

Консейсау возглавил "Порту" перед стартом текущего сезона и впервые за пять лет привел команду к чемпионству.

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Паулу Фонсека возглавил "горняков" 2016 года.